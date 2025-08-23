Petites histoires derrière l’Histoire du Québec

André Duchesne, Ça s’est passé ici
André Duchesne, Ça s’est passé ici: 25 petites histoires derrière l’Histoire, chroniques, Montréal, Éditions La Presse, 2025, 320 pages, 36,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 23/08/2025 par Paul-François Sylvestre

Chaque grande ville possède et revendique des histoires hors du commun. Le Québec n’y échappe pas, comme en fait foi André Duchesne dans Ça s’est passé ici: 25 petites histoires derrière l’Histoire. Et ce n’est pas toujours une question de gros sous ou de retombées économiques.

De Benjamin Franklin à Greta Thunberg en passant par Harry Houdini, Charles Lindberg, Churchill et Roosevelt, John Lennon et Yoko Ono, Nadia Comaneci et The Backstreet Boys, pour n’en nommer que quelques-uns, des grands de ce monde ont foulé le sol québécois et choisi de faire une différence.

Perles d’histoires méconnues

Journaliste à La Presse pendant plus de 24 ans, André Duchesne a récolté une imposante brochette de petites perles d’histoires méconnues. Il nous invite à redécouvrir le Québec à travers 25 récits de figures emblématiques.

Dans la première chronique, on apprend que Benjamin Franklin et Fleury Mesplet (fondateur du premier journal montréalais) se sont rencontré plusieurs fois. «À défaut de convaincre les Montréalais et les habitants de la province de Québec de joindre les colonies américaines, Benjamin Franklin a légué un héritage insoupçonné à la métropole québécoise: l’imprimerie.»

Au fil des décennies, plusieurs présidents américains ont séjourné au Québec avant, pendant ou après leur mandat. «Mais aucun n’est venu aussi souvent que William Howard Taft, dont le nom est désormais associé à une rue de La Malbaie.» Lui et les membres de sa famille y ont passé des dizaines d’étés en vacances.

Publicité

Des vedettes françaises

La venue de Sarah Bernhardt à Montréal en décembre 1880 demeure assez mouvementée. L’évêque Édouard-Charles Fabre voit d’un mauvais œil le passage de «la Divine» dans la ville aux cent clochers. Qu’à cela ne tienne, le poète Louis-Honoré Fréchette l’accueille en ces vers: «Salut donc, ô Sarah! salut, ô dona Sol! / Lorsque ton pied mignon vient fouler notre sol, / Te montrer de l’indifférence serait à notre sang nous-mêmes faire affront, / Car l’étoile qui luit la plus belle à ton front, / C’est encore celle de la France!»

André Duchesne souligne que le cinéaste français Julien Duvivier a fait un tournage mémorable de Maria Chapdelaine, roman de Louis Hémon, au Lac-Saint-Jean en 1934. La distribution incluait, entre autres, Madeleine Renaud (Maria), Jean Gabin (François Paradis) et Alex Rignault (Eutrope Gagnon).

Antoine de Saint-Exupéry a assurément puisé à plusieurs sources pour écrire Le Petit Prince. L’une d’elle inclurait le philosophe Thomas De Koninck, alors âgé de 8 ans. Son père Charles De Koninck reçoit l’auteur à la maison familiale du 25, rue Sainte-Geneviève à Québec en mai 1942. Thomas se souvent que Saint-Exupéry était très chaleureux, lui posait des questions et faisait des petits avions qu’il envoyait dans les airs.

De Fidel à Greta

Saviez-vous qu’Alfred Hitchcock a présenté son film I Confess (La loi du silence) en première mondiale à Québec le 12 février 1953? «Et pour cause! Toutes les scènes extérieures du film avaient été tournées à la fin de l’été 1952 dans la Vieille Capitale.»

Moins de quatre mois après avoir renversé le dictateur Fulgencio Batista, Fidel Castro débarque à Montréal le 26 avril 1959. Cette visite éclair est très suivie par La Presse, Le Devoir, Le Petit Journal et Radio-Canada. «Parmi la foule de journalistes, caméramans et photographes, on reconnaît René Lévesque qui tend son micro à Castro.»

Publicité

Je termine avec la plus jeune mais non la moindre vedette, Greta Thunberg, adolescente suédoise à l’origine de la grève scolaire pour le climat. Le 27 septembre 2019, les autorités prévoient un rassemblement de 300 000 personnes; elles sont quelque 500 000. «Ce jour-là, la métropole québécoise s’est trouvée au cœur des revendications citoyennes pour une planète plus verte.»

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur