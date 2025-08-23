Petites histoires derrière l’Histoire du Québec

Chaque grande ville possède et revendique des histoires hors du commun. Le Québec n’y échappe pas, comme en fait foi André Duchesne dans Ça s’est passé ici: 25 petites histoires derrière l’Histoire. Et ce n’est pas toujours une question de gros sous ou de retombées économiques.

De Benjamin Franklin à Greta Thunberg en passant par Harry Houdini, Charles Lindberg, Churchill et Roosevelt, John Lennon et Yoko Ono, Nadia Comaneci et The Backstreet Boys, pour n’en nommer que quelques-uns, des grands de ce monde ont foulé le sol québécois et choisi de faire une différence.

Perles d’histoires méconnues

Journaliste à La Presse pendant plus de 24 ans, André Duchesne a récolté une imposante brochette de petites perles d’histoires méconnues. Il nous invite à redécouvrir le Québec à travers 25 récits de figures emblématiques.

Dans la première chronique, on apprend que Benjamin Franklin et Fleury Mesplet (fondateur du premier journal montréalais) se sont rencontré plusieurs fois. «À défaut de convaincre les Montréalais et les habitants de la province de Québec de joindre les colonies américaines, Benjamin Franklin a légué un héritage insoupçonné à la métropole québécoise: l’imprimerie.»

Au fil des décennies, plusieurs présidents américains ont séjourné au Québec avant, pendant ou après leur mandat. «Mais aucun n’est venu aussi souvent que William Howard Taft, dont le nom est désormais associé à une rue de La Malbaie.» Lui et les membres de sa famille y ont passé des dizaines d’étés en vacances.