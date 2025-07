Deux séries et un film à voir sur AppleTV, Netflix et PBS

Sandrine Kiberlain brille dans toutes les facettes et émotions contradictoires de la Sarah Bernhardt qu’elle incarne. Comment résister à ce personnage mythique qui se donne à fond: «Je joue avec tout mon corps, toute mon âme, tout mon sexe pour envelopper le public et ne plus le lâcher, jusqu’à l’étreindre, jusqu’au baiser [pour ne faire] plus qu’un.»

Le film est axé sur deux épisodes importants de la vie du personnage: 1916, date de l’amputation de sa jambe, et celle de sa Journée hommage en 1896.

Le film séduit par les images dorées, chaudes et la richesse des décors, peuplées d’amants, d’amis, d’employés, de comédiens aux superbes costumes.

Mais la folle histoire d’amour entre Lucien Guitry (Laurent LaLitte) et Sarah Bernhardt, que raconte Sarah à Sacha Guitry, ne serait pas avérée. Sarah, mère sans époux, «apôtre de l’amour libre» (comme Zola la définit), aurait entretenu aussi des relations sexuelles avec Louise Abéma (Amira Casar)…