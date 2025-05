Trois films et deux séries à voir sur Prime, Tou.tv, Illico…

C’est aussi un sublime hommage au sacrifice de ces moines assassinés le 21 mai 1996 pour l’amour de l’Algérie et de l’humanité. Ils s’en sont allés vers Dieu, comme Frère Luc l’avait énoncé, «par la pauvreté, l’échec, la mort».

Des bijoux de dialogues!

ÉTOILE

L’heure est grave pour l’art du ballet. Le public s’éloigne de plus en plus des spectacles en présentiel, et les pressions financières pèsent lourd.

Conscients de cette situation, Geneviève Lavigne, directrice générale du Ballet national et de l’Opéra de Paris, et Jack McMillan, directeur général du Metropolitan Ballet Theatre de New York, travaillent sur un échange de talents pour capter l’intérêt de leur public respectif.

Au bout d’âpres négociations, Geneviève hérite de Tobias Bell (superbe Gideon Glick), le chorégraphe de génie neurodivergent qui bouleverse Le Ballet national. Jack acquiert Cheyenne, la danseuse étoile du Ballet national, à la grande joie du mécène envahissant Crispin Shamblee.