Quatre séries et un film à voir sur AppleTV, Netflix, PBS, Tou.tv…

Marie et Bertrand vivent un amour si passionné que Bertrand l’accompagne sur le tournage du film Colette, une femme libre à Vilnius en Lituanie. Que s’est-il passé dans la chambre 35 de leur hôtel dans la nuit du 7 juillet 2003?

Le documentaire déroule lentement la bobine des mensonges de Bertrand Cantat lors de ses auditions. Après avoir parlé d’accident, Bertrand Cantat passe aux aveux: 19 coups violents qui ont massacré «sa bien-aimée». Ces séquences clés dessinent les axes de défense d’un «menteur, possessif, manipulateur».

L’enquête d’Anne-Sophie Jahn frappe par ses dénonciations choquantes, le mur du silence protégeant Bertrand Cantat.

«Netflix est diffusé dans 190 pays. La plupart des gens n’auront jamais entendu parler de Bertrand Cantat. Il faut raconter cette histoire de manière beaucoup plus accessible et universelle, et surtout s’adresser à un public jeune qui ne connaît pas cette affaire», explique la réalisatrice et journaliste Anne-Sophie Jahn à 20 Minutes. «Les violences faites aux femmes touchent absolument toutes les générations.»