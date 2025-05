Histoires de véhicules extraordinaires: aller plus loin et plus vite

Le cheminement des êtres humains est lié à leur déplacement. Évelyne Ferron l’illustre bien dans Histoires de véhicules extraordinaires, un album dont l’objectif est de mieux comprendre l’univers dans lequel se trouve notre planète.

Elle présente 17 moyens de transport, de la pirogue à la navette spatiale. Ils s’échelonnent de la Préhistoire à l’Époque contemporaine, en passant par l’Antiquité, le Moyen âge et l’Époque moderne.

La pirogue

Nos ancêtres étaient des chasseurs, mais aussi des pêcheurs. Pour rendre cette activité plus efficace, il faut s’éloigner du rivage. Ainsi naît la pirogue, simple tronc d’arbre creusé à la hache pour pouvoir s’asseoir au centre. La plus ancienne connue a été découverte aux Pays-Bas et date d’environ 9000 ans.

Pendant l’Antiquité, la civilisation d’Uruk, où se trouve l’actuel Irak, cherche à se déplacer plus rapidement sur les fleuves le Tigre et l’Euphrate. Elle invente le bateau à voile il y a plus de 5000 ans. Il va aussi servir à faire la guerre.

La charrette

À la même époque, en Inde, on pose une simple boîte de bois sur deux roues reliées par un essieu pour inventer la charrette. Tirée par des bœufs ou des chevaux, elle permet de déplacer des choses plus lourdes et plus rapidement.