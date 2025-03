Inventions: toujours améliorer notre quotidien

Quelles soient prodigieuses ou ludiques, les inventions ne sont jamais inutiles. On n’a qu’à penser à l’imprimerie, aux lunettes, à l’aiguille à coudre, au piano, aux dés à jouer ou au beurre d’arachides. Évelyne Ferron nous éclaire sur le sujet dans Histoires d’inventions épatantes.

Les humains sont de si extraordinaires inventeurs qu’ils améliorent depuis toujours leur quotidien. Au fil des siècles, ils ont conçu des outils pour se nourrir efficacement, ont construit des machines pour mieux communiquer entre eux et ont même élaboré des jeux pour se divertir.

Cinq grandes époques

L’agriculture a permis à nos ancêtres de devenir sédentaires et de cultiver pour se nourrir. Ils ont dû trouver une manière de conserver leurs récoltes et d’éviter que les souris les mangent. «C’est pour cette raison qu’ils fabriquent les premiers pots. Certains historiens pensent même que le plus ancien métier au monde est celui de potier!»

Pour mieux comprendre les différentes façons de vivre des civilisations et expliquer leur évolution, les historiens divisent l’histoire de l’humanité en cinq grandes périodes, qu’on appelle aussi des époques.

Préhistoire: plus de 3 millions d’années à environ 3500 avant notre ère; Antiquité: environ 3500 ans avant notre ère à 476 de notre ère; Moyen Âge: de 476 à environ 1492; Époque moderne: de 1492 à 1789; Époque contemporaine: de 1789 à aujourd’hui.

Évelyne Ferron présente quelques inventions pour chacune de ces époques, 17 en tout et partout. Jordanne Maynard les illustre avec brio. Dans le cas de la Préhistoire, il est question de l’aiguille à coudre et du filet de pêche.