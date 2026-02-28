Père alcoolique fonctionnel et famille dysfonctionnelle

Le Montréalais Arthur Friso signe un premier roman intitulé Le Junk. Il s’agit d’une comédie-dramatique axée sur le dysfonctionnement des liens familiaux. Les non-dits tiennent le rôle principal.

Deux frères et une sœur devenus adultes répondent à l’appel de leur père expatrié: une semaine dans la chaleur brûlante de Hong Kong.

Leurs noms ne sont jamais mentionnés. Le narrateur du roman est le frère aîné, un intello pour qui le monde n’est ni à explorer ni à conquérir, mais à fuir.

Ville démesurée

«Hong Kong est moins une ville qu’un archipel adossé au continent; ce sont près de deux cent cinquante îles, la plupart inhabitées, qui nous tendent ici les bras.»

Une ville démesurée où la circulation est dense partout, aussi bien sur les trottoirs que dans la rue, à l’image des enfilades d’immeubles collés les uns sur les autres.