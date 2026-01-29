Oui, un mois sans alcool est bon pour la santé

Les défis «un mois sans alcool» sont toujours aussi populaires. Les raisons invoquées par les participants sont multiples: réfléchir à sa consommation, perdre des kilos, avoir plus d’énergie, donner une pause à son foie, mieux dormir, économiser de l’argent, se sentir mieux et soutenir une cause.

Mais que dit la science des bienfaits pour la santé?

Meilleur bilan de santé

Une petite expérience menée en 2013 par le magazine britannique New Scientist avait fait couler beaucoup d’encre. Voyant que la littérature scientifique sur les bienfaits potentiels d’un mois sans alcool était inexistante, 14 journalistes s’étaient soumis à différents tests, dont des échographies et des prises de sang.

Quatre d’entre eux avaient continué de boire comme à l’habitude et dix n’avaient pas consommé d’alcool pendant cinq semaines.

À la fin du défi, on pouvait observer, chez ceux qui n’avaient pas bu, une baisse moyenne de 16% de leur glucose sanguin et de 5% du cholestérol dans le sang. Les échographies de leur foie révélaient aussi une baisse de 15% de graisse hépatique.