Pénurie d’enseignants: le programme La passerelle avance doucement, mais sûrement

Néanmoins, à en croire Suzanne Séguin, cela a été d’ores et déjà pris en compte. «La différence entre les systèmes éducatifs d’ici et ceux des pays de provenance des candidats se situe essentiellement au niveau de la gestion des classes, la gestion des élèves et les programmes scolaires. On en a toujours été très conscient, c’est pour ça qu’on a mis en place des stratégies d’accueil et d’intégration en étroite collaboration avec les conseils scolaires qui, eux aussi, ont conscient de cet inconvénient.»

Toujours loin du compte

Enfin, notons qu’avec, en moyenne, 47 enseignants recrutés chaque année via La passerelle, la pénurie du personnel enseignant francophone en Ontario en général et à Toronto en particulier et loin d’être solutionnée.

Plus que cela, d’après l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), le déficit annuel serait de 1050. Cela s’apparente donc à une goutte d’eau dans un océan de manque.