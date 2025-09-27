Patricia Cornwell: nouvelle enquête de Kay Scarpetta

Patricia Cornwell, Identité inconnue
Patricia Cornwell, Identité inconnue, roman traduit de l’anglais par Dominique Defert, Paris, Éditions JC Lattès, 2025, 384 pages, 41,95 $.
Publié 27/09/2025 par Paul-François Sylvestre

Les livres de Patricia Cornwell se sont vendus à plus de 120 millions d’exemplaires. Son nouveau roman Identité inconnue décortique une 28e enquête de Kay Scarpetta, cheffe d’un institut médico-légal en Virginie du Nord, aux États-Unis.

La Dr Scarpetta est appelée sur une très étrange scène de crime. Dans un sinistre parc d’attractions abandonné, un corps à la peau curieusement rouge a été retrouvé au centre d’un agroglyphe de pétales.

Horrifiée, elle découvre que la victime est nul autre que son ex-amant Sal Giordano, scientifique récompensé par le prix Nobel, que l’on surnomme «le chasseur d’ET». A-t-il été tué par des extraterrestres…?

Tombé du ciel

L’astrophysicien a été jeté dans le vide du haut d’un objet volant. On apprend que balancer un corps dans le vide, au milieu des montagnes, de la mer ou d’un lieu perdu, a jadis été une spécialité russe. Ces vols de la mort ont aussi été pratiqués «par le Japon, la Colombie, l’Indonésie et la France pendant la guerre d’Indochine et d’Algérie»,

Si un humain tue un autre humain, c’est un homicide. Si la cause de la mort est due à un animal, il s’agit d’un accident. «Mais si ce sont des ET, je n’ai pas de terme pour cela», affirme la médecin légiste.

Autopsie

Dr Kay Scarpetta pratique l’autopsie, mais il faut 19 chapitres avant que cela commence. On a d’abord droit à des descriptions fort détaillées d’un vol cahoteux en hélicoptère, puis à un interrogatoire sur la vie privée de la médecin légiste avant qu’elle ne puisse toucher au cadavre.

Juste avant cette enquête, la médecin légiste a pratiqué une autopsie sur le corps d’une fillette. On découvre qu’il y a un dénominateur commun entre cette mort et celle du scientifique. Peut-on croire que la même personne les a tués…?

Mots et sigles

Côté style, certaines comparaisons sont finement ciselées. La romancière écrit que Dr Kay Scarpetta «dissèque son âme comme le corps de ses cadavres». Les membres raides dans une housse mortuaire évoquent «un insecte tentant de s’échapper de sa chrysalide». Une ancienne greffière est «une fouine avec une ouïe de chauve-souris».

Comme le roman met en scène une médecin légiste, les rares mots scientifiques sont monnaie courante. Il est question, par exemples, d’une hémorragie intraparenchymateuse, de cellules photovoltaïques, de taux élevés d’halopéridol, de lorazépam et de diphénhydramine.

Il y a plusieurs références à des organismes américains bien connus, notamment au FBI, à la CIA et à la NASA. S’ajoutent d’autres entités comme AFIP (Armed Forces Institute of Pathology), AFMES (Armed Forces Medical Examiner System), AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) et DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Maudite jalousie

Quand on fait remarquer à Kay Scarpetta qu’elle va devoir surveiller ses arrières, elle répond que c’est devenu chez elle «une seconde nature». Et pour l’adjoint de la médecin légiste, deux plus deux ne font pas toujours quatre.

Ce roman illustre plusieurs choses: le mal est dans notre nature; il faut parfois penser en dehors du cadre normal; l’Enfer existe bel et bien… sur Terre; il y a toujours des extrémistes qui veulent abattre la démocratie; sans oublier qu’il n’y a rien de pire que la jalousie. «C’est la principale cause des horreurs en ce monde.»

