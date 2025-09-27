Patricia Cornwell: nouvelle enquête de Kay Scarpetta

Les livres de Patricia Cornwell se sont vendus à plus de 120 millions d’exemplaires. Son nouveau roman Identité inconnue décortique une 28e enquête de Kay Scarpetta, cheffe d’un institut médico-légal en Virginie du Nord, aux États-Unis.

La Dr Scarpetta est appelée sur une très étrange scène de crime. Dans un sinistre parc d’attractions abandonné, un corps à la peau curieusement rouge a été retrouvé au centre d’un agroglyphe de pétales.

Horrifiée, elle découvre que la victime est nul autre que son ex-amant Sal Giordano, scientifique récompensé par le prix Nobel, que l’on surnomme «le chasseur d’ET». A-t-il été tué par des extraterrestres…?

Tombé du ciel

L’astrophysicien a été jeté dans le vide du haut d’un objet volant. On apprend que balancer un corps dans le vide, au milieu des montagnes, de la mer ou d’un lieu perdu, a jadis été une spécialité russe. Ces vols de la mort ont aussi été pratiqués «par le Japon, la Colombie, l’Indonésie et la France pendant la guerre d’Indochine et d’Algérie»,

Si un humain tue un autre humain, c’est un homicide. Si la cause de la mort est due à un animal, il s’agit d’un accident. «Mais si ce sont des ET, je n’ai pas de terme pour cela», affirme la médecin légiste.