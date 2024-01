Nouvelle enquête de la reine du crime Patricia Cornwell

Canon à micro-ondes

Un fou furieux, avec un canon à micro-ondes armé d’un rayon de la mort, semble avoir pour objectif d’instaurer la terreur, de créer le chaos et de détruire l’ordre existant. Avec ce recours aux armes à micro-ondes, on se croirait dans un scénario d’horreurs décrites par H.G. Wells dans La Guerre des mondes.

Personne n’a vu l’attaque venir, ni le Service Secret ni le FBI. On n’avait pas ce genre de tueur dans le collimateur. On ne savait rien de lui, on n’a rien vu jusqu’au dernier moment. Et ce ne sont pas ses portables que l’on a repérés, c’est le rayonnement de ses armes à micro-ondes.

Espionnage ou vendetta?

La romancière rend son intrigue troublante en créant un lien entre la sœur de la juge et son travail à la CIA. De là, il n’y a qu’un pas pour se demander si la Russie ne serait pas derrière le crime. Ou est-ce juste une vendetta pour atteindre la sœur de la victime qui préside un procès très médiatisé…?

En lisant Livide, on apprend qu’«espionner et mentir, c’est pareil. L’un ne va pas sans l’autre.» On découvre que des choses parfois infimes en disent très long sur l’état de la personne ou sur ses activités.

La romancière n’est pas la première à décrire le suspect comme une personne tranquille, sympathique, voire serviable. Le genre de type à aider son voisin à faire démarrer sa voiture ou à déneiger son allée. Pas méchant pour deux sous. «Les psychopathes le sont rarement en société.»