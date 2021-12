La saison du patinage est ouverte à Toronto!

Depuis quelques jours, les Torontois chaussent leurs patins. Une cinquantaine de patinoires extérieures sont ouvertes encore cette année dans tous les quartiers de la ville. Elles le resteront jusqu’au 27 février pour certaines, jusqu’au 20 mars pour d’autres.

De la glace au bord de l’eau

Si vous souhaitez patiner sur la rive du lac Ontario, rendez-vous à la patinoire du Centre Harbourfront.

Tout juste rénovée, la patinoire est ouverte du dimanche au jeudi de 10h à 22h et du vendredi au samedi de 10h à 23h.

Vous pouvez louer des patins et un casque sur place. Il est également possible d’y suivre des cours à réserver en ligne. Ils sont ouverts à tous les adultes et enfants à partir de 4 ans.

Patiner au coeur de la ville

Comme chaque année, la place de l’hôtel de ville, avec ses lumières et décorations des fêtes, accueille les patineurs.