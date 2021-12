Chez Douce France, les lutins s’affairent à l’approche de Noël

Douce France vous propose leurs truffes fraîches à la crème fraîche Fleurette de Normandie, leurs griottes macérées trempées dans le chocolat noir, ainsi que leurs chardons à l’eau de vie de framboise.

Sans oublier les populaires mendiants et rondelles d’orange confites trempées dans le chocolat noir!

Enfin, faites-vous plaisir avec de délicieux sacristains, palmiers et palets faits en Bretagne par le pâtissier-biscuitier de Douce France. Ces biscuits pur beurre et sans lécithine de soja sont disponibles avec et sans caramels.

Des cadeaux made in Douce France

La qualité, la beauté du geste font toute la différence. Les produits Douce France sont parfaits pour vos paniers garnis. Des cadeaux disponibles en petit, moyen ou grand format.