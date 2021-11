Des fournisseurs du «Patrimoine vivant» chez Douce France

Cette pâte est tout d’abord pétrie, puis laissée au repos au minimum deux semaines.

Elle est ensuite reprise et assouplie au cours d’une opération appelée braquage. On lui incorpore alors les jaunes d’œufs, les poudres à lever, les épices et les arômes naturels.

La pâte braquée est ensuite laminée, découpée ou déposée sur plaque ou dans des moules.

La durée de cuisson varie de quelques minutes à deux heures en fonction des produits.

Les recettes de Mulot & Petitjean ont été mises à jour, avec plus de miel et moins de sucre. Offrant encore davantage de saveur et de moelleux à leurs nonnettes avec un coeur de confiture, de pâte de citron ou même d’oignon.