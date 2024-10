Partir ou rester: les inquiétudes des députés francophones libéraux

Ce dernier confie quant à lui avoir perdu «le cœur et la passion» d’être député, non pas à cause de la controverse qui a suivi ses propos en comité au printemps, mais bien à cause d’une forte pression et surtout, à la demande de sa conjointe.

Les deux députés reconnaissent qu’il y a une «fatigue» ambiante à l’égard de Justin Trudeau dans leurs circonscriptions, principalement rurales, et que les électeurs se sentent déconnectés des décisions prises à Ottawa. Cependant, ils nient que les sondages favorables aux conservateurs pour les prochaines élections fédérales aient pesé dans leur décision de quitter.

Les intentions de vote pour les élections fédérales de 2014 à aujourd’hui

Moins de financement pour les francophones?

Si le Parti conservateur du Canada accède au pouvoir, Francis Drouin craint que, «comme sous Harper», les enveloppes aux organismes francophones en situation minoritaire soient gelées. «[Les francophones] ont survécu, mais ils n’ont pas pu avancer.»

René Arseneault nuance: «Pour les droits linguistiques, la nouvelle Loi sur les langues officielles, ça se change difficilement. La feuille de route est déjà déployée jusqu’en 2028.»

Les conservateurs avaient d’ailleurs massivement voté en faveur du projet de loi C-13, devenu la loi modernisée sur les langues officielles.