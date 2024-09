Sur la Colline: les conservateurs défient le NPD et le Bloc

Cette semaine sur la Colline parlementaire à Ottawa: un nouveau sénateur francophone; les partis fédéraux se réunissent avant la rentrée parlementaire; Pierre Poilievre lance un défi au NPD et au Bloc québécois; les fonctionnaires reviennent au bureau; Air Canada demande l’intervention du fédéral avant la grève; armes à feu et un nouveau conseiller chez les libéraux.

Pierre Moreau nommé sénateur

À 66 ans, Pierre Moreau, ancien ministre libéral provincial du Québec sous les gouvernements de Philippe Couillard et de Jean Charest, a été nommé sénateur cette semaine par Justin Trudeau. Il siègera à titre indépendant.

Député des circonscriptions de Marguerite-D’Youville et de Châteauguay, près de Montréal, entre 2003 et 2018, Pierre Moreau a notamment occupé les postes de ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et de président du Conseil du Trésor.

Il ne reste désormais plus qu’un seul siège de sénateur vacant au Québec, ainsi que deux en Colombie-Britannique, un au Nunavut et un en Ontario.

Poilievre défie le Bloc et le NPD

Les quatre principaux partis officiels ont préparé leur rentrée parlementaire. Tandis que le Parti libéral s’est éloigné d’Ottawa pour tenir sa réunion sur les rives du Pacifique à Nanaimo, en Colombie-Britannique, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont choisi de se réunir au Québec. Le Parti conservateur réunit ses troupes à Ottawa dimanche.