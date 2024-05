L’expulsion de Poilievre, symptôme d’un «Parlement qui ne fonctionne pas»

Mais à chaque fois, le chef conservateur n’a fait que changer le mot, tantôt pour «radical», tantôt pour «extrémiste».

À bout de patience, le président a cité le règlement et a demandé à M. Poilievre de quitter la Chambre. Les députés conservateurs se sont tous levés pour suivre leur chef et le débat en Chambre s’est poursuivi entre les partis restants.

«Phénomène plus large»

«Je ne le vois pas comme un évènement isolé ponctuel, je le vois comme un phénomène plus large qui est symptomatique d’un Parlement qui ne fonctionne pas très bien», analyse Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa et chroniqueuse pour Francopresse.

Depuis quelque temps, les débats sont de plus en plus tendus, combattifs et agressifs, observe-t-elle.

«Qu’est-ce qu’on fait avec le Parlement? Quel genre de discours veut-on donner? Ça fait des années que c’est empoisonné. On ne pose pas des questions et on ne répond pas aux questions, puis on laisse aller les choses.»