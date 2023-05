Dans le bonheur des retrouvailles, les libéraux en oublient leur français

«J’ai l’impression que c’est une occasion manquée. Qu’est-ce que congrès-là voulait accomplir? On a très peu vu Justin Trudeau, on n’a pas eu de discussions politiques et pas eu de conférenciers si inspirants que ça. Il n’y a pas eu de grands thèmes qui ont émergé. On s’en va où, au Parti libéral?»

La veille, Justin Trudeau avait achevé son discours en se projetant, lui et son parti, dans le futur. «Mes amis, lorsque les élections viendront, quand les Canadiens devront faire un choix important, ce sera l’honneur de ma vie de nous mener à travers et de continuer de construire un meilleur futur!»