Un budget fédéral rouge orange

Les personnes âgées pourraient recevoir un supplément de 225 $ en moyenne.

Logement et construction

Le budget Freeland prévoit peu de mesures pour favoriser le logement abordable contrairement à la demande du NPD et des conservateurs. Les libéraux se contentent de rappeler qu’ils ont investi 32,27 milliards $ pour le logement abordable à travers la Stratégie nationale sur le logement.

«Le grand plan pour le logement a été annoncé en 2022», a expliqué la ministre des Finances en conférence de presse. «On est en train de mettre en œuvre les programmes annoncés en 2022.»

Le budget de l’an dernier prévoyait 1,8 milliard $. Pour couvrir les années de 2022 à 2027, le gouvernement avait annoncé un investissement total de 10 milliards $ pour les mises en chantier de construction rapide.

«Le plus grand problème concernant le logement est la construction», a précisé la ministre. «Vu la croissance de la population, on devra avoir plus de logements. On doit créer une approche qui permettra cela. Le logement n’est pas juste une question fédérale. La question principale est de trouver une façon de construire.»