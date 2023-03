Budget de l’Ontario: grosses dépenses, peu de nouveautés

Les projets d’infrastructures liés aux hôpitaux ne verront pas une grande augmentation à leur budget.

La récente entente avec le gouvernement fédéral à propos des paiements de transferts aux provinces devrait pourtant permettre d’accroître les investissements dans la main-d’œuvre, les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, les interventions chirurgicales, notamment.

Le système de l’éducation, qui s’attendait à 2,9 milliards en 2023-24, selon le budget présenté l’an dernier, verra plutôt 3 milliards dans ses coffres au cours de l’année fiscale à venir.

Logement

La province prévoit construire 1,5 millions de logements d’ici dix ans.

Or, seules 80 000 mises en chantier par an en 2023, 2024 et 2025 sont prévues par année dans le budget.