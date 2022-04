Parti conservateur : deux candidats réellement bilingues sur huit

Scott Aitchison. Ancien maire de Huntsville, en Ontario. Il est député fédéral de Parry Sound-Muskoka.

Leona Alleslev. Militaire, fille de militaires, gestionnaire chez IBM, puis entrepreneure dans le tourisme. Elle est députée de Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, au nord de Toronto.

Roman Baber. Député provincial de York Centre à Toronto. Élu sous la bannière conservatrice, il siège comme indépendant depuis qu’il s’est opposé à des mesures sanitaires du gouvernement de Doug Ford.

Patrick Brown. Ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, avant Doug Ford. Il est maintenant maire de Brampton, en banlieue ouest de Toronto. À la fin de 2021, il a lancé une croisade contre la loi québécoise sur la laïcité de l’État.

Jean Charest. Ancien ministre fédéral, il a été chef du Parti progressiste-conservateur du Canada de 1993 à 1998, année où il a été élu chef du Parti libéral du Québec. Il a été premier ministre du Québec de 2003 à 2012. Il a toujours représenté la région de Sherbrooke à Ottawa comme à Québec.

Marc Dalton. Député fédéral de Pitt Meadows-Maple Ridge, en Colombie-Britannique.

Leslyn Lewis. Députée fédérale de Haldimand-Norfolk, dans le sud de l’Ontario. Elle a terminé troisième au dernier congrès à la direction du Parti conservateur du Canada en 2020.

Pierre Poilievre. Député fédéral de Carleton, dans l’Est ontarien. Il a été ministre dans le gouvernement de Stephen Harper.

Selon le Parti conservateur, des vérifications doivent se poursuivre pour d’autres candidatures. D’autres noms pourraient donc apparaître sur la liste.

Les candidat·e·s doivent maintenant récolter 500 signatures et déposer 300 000 $ de frais d’inscription et de dépôt de conformité d’ici le 29 avril. Seuls Jean Charest, Leslyn Lewis et Pierre Poilievre ont déjà franchi cette étape.

Trois ou quatre débats formels

Le Parti conservateur du Canada a confirmé que les deux premiers débats officiels de cette course auront lieu le mercredi 11 mai à Edmonton (en anglais) et le mercredi 25 mai à Montréal (en français).

Un troisième débat officiel pourrait avoir lieu en août.

En attendant, un premier débat non officiel en anglais, organisé par le réseau Canada Strong and Free, un groupe de pression conservateur fondé par l’ancien chef réformiste Preston Manning, aura lieu le 5 mai à Ottawa.