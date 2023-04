Parler de la mort pour mieux apprécier la vie

S’il ne voulait pas faire «un film thérapeutique», il ne peut remarquer que sa création touche les spectateurs. «Beaucoup de monde m’a dit que le film leur avait fait beaucoup de bien», affirme le cinéaste. Son objectif est plus de rappeler qu’il «faut vivre avec le deuil».

Hot Docs, la reconnaissance qui fait du bien

À quelques jours des deux projections du film dans le cadre du festival Hot Docs (les 28 avril et 1er mai), Georges Hannan se dit assez excité. Il est surtout surpris, et reconnaissant, que son film francophone soit programmé dans un festival en grande partie anglophone.

Mais comme il l’explique, Croque-mort. C’est beau la vie! aborde une «thématique universelle».

Son film a déjà été récompensé, désigné «Prix Léonard-Forest Meilleure œuvre acadienne long-métrage», lors Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA). Plus encore, Undertaker for Life! fait partie des sélections officielles des Rendez-vous Québec Cinéma 2023 et du Yorkton Film Festival 2023.