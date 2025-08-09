Parkbus, pour explorer les grands espaces sans voiture

Une liaison d’autobus de Toronto vers des parcs naturels

Parkbus, tourisme durable, parcs provinciaux
La navette locale gratuite vers le parc national urbain de la Rouge. Photo: Parkbus.ca.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 09/08/2025 par Charles-Antoine Rouyer

Vous voulez vous échapper de la ville cet été? Aller vous aérer dans un parc provincial? Découvrir la nature canadienne pour la première fois? Mais vous n’avez pas de voiture ou pas les moyens de louer un véhicule?

Alors le Parkbus est fait pour vous.

Parkbus est un service d’autobus entre Toronto et des parcs naturels dans la province. L’organisme propose aussi des excursions guidées à l’intention des nouveaux arrivants notamment.

Lancé en 2010 pour relier Toronto au parc Algonquin, le Parkbus dessert aujourd’hui 12 destinations ontariennes. Le service est aussi offert dans trois autres provinces, depuis Vancouver, Edmonton et Halifax vers dix autres parcs locaux.

«Nous allons offrir cette année près de 300 excursions», annonce Matthew Thomas, le PDG de Parkbus. «Nous avons de grands projets pour cet automne. Nous allons proposer des excursions pour aller voir les belles couleurs de l’automne.»

Publicité
Parkbus, tourisme durable, parcs provinciaux
Parkbus: pour aller en autobus pagayer en canot dans le parc Algonquin. Photo: Parkbus.ca

Excursions autonomes ou avec guide

Parkbus propose deux types d’excursions: sans guide, et avec guide pour des sorties d’une journée, les «ActiveDays».

Parkbus
Matthew Thomas.

«Notre service principal était de desservir les parcs provinciaux pour les gens qui voulaient aller faire du camping. Ce sont nos services sans guide. Et puis nous avons ajouté des excursions d’une journée, avec guide. Cette année, nous allons offrir un séjour guidé d’une nuit à Algonquin», poursuit Matthew Thomas, un des deux membres du personnel à temps plein, aux côtés de dix guides à temps partiel.

Le séjour guidé d’une nuitée les 12 et 13 août prochains coïncidera avec la pluie d’étoiles filantes des Perséides. Il permettra d’aller admirer les étoiles dans une réserve de ciel sombre (sans pollution lumineuse.) À 168 $ ou 180 $ par personne, tentes comprises, l’excursion affiche déjà complet.

Parkbus, tourisme durable, parcs provinciaux
Les grands espaces, avec ou sans guide. Le lac Whitefish dans le parc Algonquin. Photo: Parkbus.ca

Depuis Toronto et Etobicoke

Les départs se font depuis le centre-ville, avec quelques dates depuis Etobicoke. «Pour le parc Algonquin, nous avons un aller-retour le vendredi et le dimanche en juillet et août», indique Matthew Thomas.

Les destinations d’une journée comprennent les parcs provinciaux Killarney, Pinery et McGregor, la péninsule Bruce, les gorges d’Elora (près de Guelph) et la zone protégée de la forêt Ganaraska (près de Peterborough). «Les trajets de plus de deux heures se font en autocar», souligne Mathew Thomas. «Les trajets de moins de deux heures sont en autobus scolaire.»

Publicité
Parkbus, tourisme durable, parcs provinciaux
Les gorges d’Elora, près de Guelph. Photo: Parkbus.ca

Subventions pour les nouveaux arrivants

Parkbus cible les nouveaux arrivants avec ses «ActiveDays» et des billets subventionnés dans le cadre de son programme NatureLink, pour «réduire les nombreux obstacles systémiques qui peuvent rendre difficile l’accès aux activités de plein air».

«Nous avons lancé une excursion d’une journée au parc Algonquin de Toronto pour seulement 74 $, avec des tarifs réduits pour les étudiants et les enfants», souligne Thomas Matthew.

«Depuis 2017, plus de 10 000 personnes ont bénéficié de NatureLink. Nous avons tissé des liens avec plus de 25 organismes qui desservent les nouveaux arrivants à Toronto. Nous sommes ouverts à d’autres organismes pour leur proposer des excursions sur mesure.»

Parkbus, tourisme durable, parcs provinciaux
Les grands espaces en autobus depuis Toronto. Photo: Parkbus.ca

Transport et tourisme durables

Parkbus a vu le jour grâce à Transportation Options qui a été l’incubateur du projet. L’organisme à but non lucratif torontois est aussi derrière le BikeTrain, pour faire du cyclotourisme en embarquant sa bicyclette dans le train.

Parkbus
Louisa Mursell.

Louisa Mursell, la directrice générale de Transportation Options explique que «Parkbus correspond bien à la vision et à la mission de notre organisme à but non lucratif, Transportation Options, qui visent à bâtir des communautés dynamiques grâce à des programmes et innovations en matière de transport et de tourisme durables».

Publicité

Les services de Parkbus sont devenus hybrides à présent. Parkbus est une société privée indépendante. Transportation Options continue de subventionner le programme NatureLink et des excursions ActiveDays.

Parkbus, tourisme durable, parcs provinciaux
Des participants à une journée de visite guidée d’un parc ontarien. Photo: Parkbus.ca

Navettes gratuites

Parkbus propose aussi une navette gratuite vers le parc urbain national de la Rouge, à l’Est de Toronto, pendant l’été, une fin de semaine sur deux

Parkbus a aussi offert une navette gratuite vers le parc Biidaasige depuis l’Hôtel de Ville de Toronto, le jour de l’inauguration de ce nouveau parc à l’embouchure de la rivière Don le 18 juillet dernier.

Parkbus
Michael Bertuzzi.

Michael Bertuzzi, professeur et coordinateur de programme à l’École d’hôtellerie, de tourisme et d’arts culinaires du collège Centennial, reconnaît la fonction sociale et écologique du service. «En offrant des liaisons de transport directes, des programmes tels que Parkbus contribuent à rendre les parcs et la nature accessibles à tous de manière pratique, abordable et durable.»

«Bien que le Canada soit un pays offrant d’incroyables possibilités de tourisme et de loisirs en milieu rural», ajoute Michael Bertuzzi, «notre population est en grande partie urbaine.»

Publicité

«Et beaucoup de gens ne disposent pas de moyens de transport privés et la plupart des parcs sont difficiles d’accès par les transports publics», conclut le membre du conseil d’administration de Transportation Options.

Parkbus, tourisme durable, parcs provinciaux
Un arrêt du Parkbus au centre-ville de Toronto. Photo: Parkbus.ca

110 000 voyageurs depuis 2010

Depuis sa création en 2010, Parkbus a accueilli en tout 110  000 voyageurs.

Parkbus a remporté le Prix de l’entrepreneuriat touristique des Grands prix du tourisme canadien en 2014.

L’organisme était finaliste du Prix de l’innovation touristique de l’année des Ontario Tourism Awards en 2013.

En 2018, Parkbus était finaliste du Prix de l’innovation du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur