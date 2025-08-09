Parkbus, pour explorer les grands espaces sans voiture

Vous voulez vous échapper de la ville cet été? Aller vous aérer dans un parc provincial? Découvrir la nature canadienne pour la première fois? Mais vous n’avez pas de voiture ou pas les moyens de louer un véhicule?

Alors le Parkbus est fait pour vous.

Parkbus est un service d’autobus entre Toronto et des parcs naturels dans la province. L’organisme propose aussi des excursions guidées à l’intention des nouveaux arrivants notamment.

Lancé en 2010 pour relier Toronto au parc Algonquin, le Parkbus dessert aujourd’hui 12 destinations ontariennes. Le service est aussi offert dans trois autres provinces, depuis Vancouver, Edmonton et Halifax vers dix autres parcs locaux.

«Nous allons offrir cette année près de 300 excursions», annonce Matthew Thomas, le PDG de Parkbus. «Nous avons de grands projets pour cet automne. Nous allons proposer des excursions pour aller voir les belles couleurs de l’automne.»