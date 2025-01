Le ciel nocturne à surveiller en 2025

Éclipse lunaire totale

Si les conditions météorologiques le permettent, la nuit du 13 au 14 mars offrira à une partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe une «Lune de sang»: soit une Lune qui prend une teinte rougeâtre, au moment où la Terre empêche presque toute la lumière du Soleil d’éclairer directement notre satellite.

C’est la petite partie de cette lumière qui, en passant à travers notre atmosphère, donne à la Lune cette couleur, au moment où l’éclipse lunaire devient totale.

L’ensemble du phénomène, qui dure 6 heures, aura lieu presque entièrement pendant la nuit dans l’Est du Canada, et se terminera à l’aube en Europe.

Pluies de météores

Outre les célèbres Perséides, visibles à la mi-août, il y a des «pluies» de météores moins connues: les Lyrides (21-22 avril), les Orionides (22-23 octobre), les Léonides (16-17 novembre) et les Géminides (12-13 décembre).

Les clubs d’astronomie et les planétariums peuvent fournir des informations sur le secteur du ciel à observer, mais on augmente ses chances si on peut prendre ses distances des lumières de la ville et choisir une nuit éloignée de la pleine Lune.