La planète la plus proche du Soleil: six survols de Mercure d’ici 2025

Les amateurs d’astronomie ont eu une rare occasion de parler de la planète Mercure au début du mois, lorsque la sonde BepiColombo est passée à seulement 199 km de sa surface. Mais cet événement rappelle à quel point, dans l’espace, il faut être patient: ce n’était que le premier de six survols d’ici… décembre 2025.

BepiColombo, une mission lancée en octobre 2018, est constituée de deux sondes spatiales: une construite par le Japon, l’autre par l’Union européenne.

En orbite autour de Mercure

Elles se mettront en orbite permanente autour de Mercure en 2025, mais il leur faudra auparavant six passages, incluant celui réalisé dans la nuit du 1er au 2 octobre, afin de freiner chaque fois un peu plus et de s’ajuster par rapport à l’immense force d’attraction du Soleil.

Le prochain rendez-vous est prévu pour le 23 juin 2022.

Mercure a beau être relativement proche de la Terre — à «seulement» une centaine de millions de kilomètres — c’est une planète qui a été très peu étudiée.