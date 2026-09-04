Paradis à Tahiti

Tahiti
Aurélie Resch dans la vallée de Papenoo à Tahiti. Photos: Aurélie Resch, l-exprress.ca
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Publié 04/09/2026 par Aurélie Resch

Alors que l’appareil d’Air Tahiti Nui amorce sa descente sur Papeete, j’observe les lumières dans la nuit qui tracent le contour de Tahiti Nui et de sa petite jumelle reliée par un banc de terre, Tahiti Iti. Au sol, après 8h de vol depuis Los Angeles, je suis gratifiée d’un chaleureux ia ora na («bienvenue») et d’un collier de fleurs odorantes. Mon aventure polynésienne peut commencer.

Quand la compagnie grecque Variety Cruises m’a approchée pour me proposer une microcroisière dans l’archipel des Îles de la Société, au départ de Tahiti, des lumières ont dansé dans mes yeux.

Douze jours dans le Sud du Pacifique pour explorer Huahine, Raiatea, Taha’a, Moorea, Bora Bora. Un coup d’œil à mon agenda et, quelques clics plus tard, se sont ajoutés à l’aventure trois jours pleins à Tahiti. Pas question de laisser de côté le cœur de la Polynésie française.

Tahiti
Tahiti est divisée en une vingtaine de juridictions régionales.

Papeete, une capitale haute en couleur

Petit tour d’horizon dans cette ville de 280 000 habitants, sans but bien précis. Sinon celui de prendre le pouls de cette île qui fait rêver tant de voyageurs.

Clairement, l’essentiel de la population se concentre sur Papeete. Circulation dense sur les routes et les trottoirs, beaux bâtiments administratifs complexes hôteliers neufs, écoles, commerces, chantiers de construction, population active, quelques laissés pour compte, transports publics…

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Un vrai tourbillon qui m’emmène dans différents quartiers aux atmosphères et couleurs variées: celui des affaires, celui des restaurants et bars, le bord de mer, les maisons aux balcons et façades peintes…

collier
Artisanat polynésien.

En tant que touriste, je vais aimer m’assoir à un bar non loin du port de plaisance et regarder les locaux, auxquels se mêlent les étrangers vaquer à leurs occupations.

Je passerai du temps (beaucoup) dans le grand marché couvert pour contempler l’artisanat d’un côté et les denrées périssables de l’autre, et discuter avec les vendeurs et les passants.

J’irai dénicher des bouquins sur la culture et l’histoire maories dans une librairie et je marcherai le nez en l’air pour regarder des fresques murales.

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Une fresque à Tahiti Nui.

Après être entrée dans des boutiques essayer des robes et blouses polynésiennes, j’entrerai dans un hôtel et gagnerai le rooftop remarqué depuis l’extérieur pour y terminer la journée en admirant le soleil descendre sur la mer tout en essayant de repérer mon navire parmi les bateaux de croisière.

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Une nature exubérante

Ma curiosité première de la capitale de la Polynésie française satisfaite, je mets le cap sur la vallée de Papenoo, le poumon vert de l’île. Et c’est accompagnée de Aratai, guide de Safari Tours, que je m’enfonce en 4×4 dans une jungle épaisse.

Nous quittons rapidement la route pour emprunter un chemin de terre devenu boueux avec les précipitations abondantes sur l’île. Un décor de Jurassic Park se referme sur nous.

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Le Diadème.
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Flore tahitienne.

La vallée s’est formée suite à l’effondrement du cratère de l’ancien volcan de Tahiti Nui. Froissements de montagnes hérissées d’arbres de toute forme et de toute sorte, piquetées de cascades et de rivières rendues abondantes durant la saison des pluies. Un véritable paradis émeraude.

S’il est vrai que la progression dans la vallée serait impossible sans un véhicule tout terrain, il n’en demeure pas moins que les possibilités de randonnées sont multiples et que l’on peut se baigner au pied des cascades.

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Une cascade à Faarumai.

Celle nommée Topatari («L’eau qui tombe pour toujours») est une des plus connues. Sortant d’un tunnel de lave, elle permet des activités de canyoning.

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D’autres chutes incontournables, comme Vaiharuru et Puraha, offrent des spectacles de toute beauté.

Si l’on veut traverser Tahiti Nui d’un seul trait, en empruntant le chemin traversier dans la vallée de Papenoo qui la coupe en deux, cela prendrait facilement 6h. Si les rivières à traverser en 4×4 ne sont pas trop en crue. Et si aucune banche tombée ne bloque la route.

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Un chemin inondé.

Alors, c’est sûr que ça secoue, qu’on ne peut pas rouler vite, qu’on se fait griffer au passage si on a le bras passé par la fenêtre et qu’on est parfois contraint de faire marche arrière quand le chemin est trop défoncé, mais c’est tant mieux.

Ça nous laisse tout le temps d’admirer un paysage plus grand que nature et de découvrir des petits bijoux cachés hors des sentiers battus en s’adaptant aux conditions. En tout cas, un vrai coup de cœur pour la vallée de Papenoo qui me fera certainement revenir pour explorer davantage de ces paysages à couper le souffle.

Un peu d’Histoire et d’autres points de vue

J’opterai pour un tour de l’île. Au menu, entre deux averses (l’exubérance de la nature doit bien s’expliquer): le jardin d’eau Vaipahi, où je circule entre chute d’eau, fleurs et plantes tropicales, étangs couverts de nénuphar et banians polynésiens; les superbes grottes naturelles de Mara’a; les cascades de Faarumai; et enfin la célèbre plage de sable noir de Pointe Vénus.

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Tahiti
La plage de sable noir de Pointe Vénus.
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Une grotte à Mara’a.

Pointe Vénus, sur le cap Nord de Tahiti Nui, doit son nom au capitaine James Cook, de passage en 1769. Il établit à cet endroit un observatoire afin d’étudier la trajectoire de la planète Vénus devant le Soleil.

Ce lieu sera la porte d’entrée sur l’île pour de nombreux explorateurs et missionnaires.

En 1789, la célèbre révolte du Bounty éclate. Après avoir passé plusieurs mois idylliques sur l’île de Tahiti, les matelots se soulèvent contre l’intransigeance de leur capitaine William Bligh. Ils l’abandonnent en pleine mer pour revenir s’installer et établir une colonie dans ce coin du Pacifique Sud.

Bounty
Le monument au Bounty.

Avant James Cook, en 1867, c’est le capitaine Wallis qui entreprend d’accoster dans la baie de «Matavai», adjacente au cap Nord, après avoir navigué pendant plus de cinq mois à travers le Pacifique. Mais des pirogues venues de terre le pousse à lever l’ancre et à battre retraite au large de la barrière de corail. Celle-ci, en mémoire de son navire, le Dolphin, se nomme le Banc du Dolphin.

Aujourd’hui, un phare, monument iconique des lieux, surveille le ballet des bateaux en mer et des familles venues profiter de la douceur des vagues sur cette magnifique plage.

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Cette découverte express de Tahiti est une mise en bouche pour la croisière de 12 jours qui m’attend demain. Elle est aussi une promesse à revenir y passer plus de temps.

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Le phare de Pointe Vénus.

Y aller

Vol direct Toronto-Los Angeles avec Air Canada ou Porter Airlines

Air Tahiti Nui pour joindre Papeete depuis Los Angeles. Une compagnie aérienne qui est déjà une introduction à la douceur et aux couleurs polynésiennes.

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Au spa du Hilton.

Séjourner à Tahiti Nui

Hôtel Reva Tahiti, 43 chambres très propre, moderne et confortable en plein centre de Papeete à quelques pas de toute l’animation de la capitale et du bord de mer. On peut rejoindre le port de plaisance à pied en quelques minutes et dormir paisiblement dans une chambre spacieuse. Un établissement neuf qui a ouvert ses portes en décembre 2025.

Hôtel Hilton, à Faa’a, proche banlieue de Papeete. Établissement luxueux et confortable avec une très grande piscine et une vue imprenable sur la mer, plusieurs restaurants et un spa divin pour les massages traditionnels. Une excellente adresse.

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Auteurs

  • Aurélie Resch

    Chroniqueuse voyages. Écrivaine, journaliste, scénariste. Collabore à diverses revues culturelles. Réalise des documentaires pour des télévisions francophones. Anime des ateliers d’écriture dans les écoles, les salons du livre et les centres culturels.

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