Paradis à Tahiti

Alors que l’appareil d’Air Tahiti Nui amorce sa descente sur Papeete, j’observe les lumières dans la nuit qui tracent le contour de Tahiti Nui et de sa petite jumelle reliée par un banc de terre, Tahiti Iti. Au sol, après 8h de vol depuis Los Angeles, je suis gratifiée d’un chaleureux ia ora na («bienvenue») et d’un collier de fleurs odorantes. Mon aventure polynésienne peut commencer.

Quand la compagnie grecque Variety Cruises m’a approchée pour me proposer une microcroisière dans l’archipel des Îles de la Société, au départ de Tahiti, des lumières ont dansé dans mes yeux.

Douze jours dans le Sud du Pacifique pour explorer Huahine, Raiatea, Taha’a, Moorea, Bora Bora. Un coup d’œil à mon agenda et, quelques clics plus tard, se sont ajoutés à l’aventure trois jours pleins à Tahiti. Pas question de laisser de côté le cœur de la Polynésie française.

Papeete, une capitale haute en couleur

Petit tour d’horizon dans cette ville de 280 000 habitants, sans but bien précis. Sinon celui de prendre le pouls de cette île qui fait rêver tant de voyageurs.

Clairement, l’essentiel de la population se concentre sur Papeete. Circulation dense sur les routes et les trottoirs, beaux bâtiments administratifs complexes hôteliers neufs, écoles, commerces, chantiers de construction, population active, quelques laissés pour compte, transports publics…