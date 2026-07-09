Plaisir des sens sur l’île de Grenade

Grenade, maisons
St George's, capitale de la Grenade. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
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Publié 09/07/2026 par Aurélie Resch

Située au Nord-Est des côtes du Venezuela et nichée entre Saint Vincent-et-les Grenadines et Tobago-et-Trinidad, l’île de Grenade est d’abord peuplée par les Caraïbes avant d’attirer la convoitise des Français et des Anglais qui se la disputeront de 1649 à 1974, date à laquelle, elle accède à son indépendance.

Devenue état communiste en 1979, Grenade se transforme en monarchie constitutionnelle après l’invasion américaine en 1983.

C’est un vol direct Air Canada depuis Toronto qui me dépose cinq heures plus tard sur la bien nommée «île aux épices». Le temps est à l’orage et l’air saturé d’humidité porte en lui des parfums de terre humide, de fleurs tropicales et de fruits mûrs.

Comme souvent dans les Antilles, les repères temporels s’estompent. Les heures de soleil se diluent dans des pluies torrentielles avant de se fondre dans une nuit d’encre.

Grenade, mer
La Grenade compte moins de 130 000 habitants.
Grenade, mer
Activité maritime autour de la Grenade.
Grenade, mer
Aurélie Resch à la plage.

Plaisir des yeux

Chaque heure est un tableau avec ses richesses d’aquarelles. Les maisons aux façades colorées, les forêts émeraudes de la province St George, les nuances de bleus de la mer, les couleurs éclatantes des bougainvilliers, des ibiscus et des arbres flamboyants sont un éblouissement pour les yeux.

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Une sortie en bateau avec la compagnie ECO Dive, au large de la plage de sable blanc Grand Anse, me permet d’admirer une galerie d’art sous-marine.

Dans les profondeurs bleutées, posées sur les fonds sablonneux, les quelques 70 sculptures de l’artiste britannique Jason deCaires Taylor sont une ode à l’imaginaire. Je pourrais passer des heures à nager de l’une à l’autre, à flotter au-dessus de la ronde des enfants ou à m’inspirer de la poésie de cet «écrivain des abysses».

Un hommage vibrant aux victimes de l’esclavage, une allégorie aux figures folkloriques et inspirantes de Grenade et un régal pour mes yeux.

Je continue à me nourrir d’images colorées au marché de Saint Georges. Ananas, grenades, poivrons, fleurs exotiques, sourires immenses continueront de danser longtemps derrière mes paupières alors que les reflets de la lune dansent sur les vagues la nuit tombée.

Grenade, sculptures sous-marines
Rassemblement silencieux au Parc sous-marin de sculptures, non loin de la capitale St George’s. Photo: Office du Tourisme de Grenade
Grenade, sculptures sous-marines
Un écrivain qui peut travailler en paix. Photo: Office du Tourisme de Grenade

Papilles en fête

Robert, mon guide et chauffeur de la compagnie Tour Spice, s’arrête au bord de la route et m’invite à descendre. Il tend la main et cueille plante aux allures de créature inquiétante. En la dépouillant, il révèle un parfum exquis… Noix de muscade.

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Plus loin, il arrache une feuille et me demande de la presser entre mes doigts et la riche odeur capitonnée de cannelle se répand sur ma peau.

Grenade est une île réputée pour ses épices et sa production de cannelle, cacao, noix de muscade, clous de girofle, gingembre… un bouquet d’effluves et de saveurs qui m’accompagneront en effet toute la durée de mon voyage.

Après chaque pluie, la nature abondante libère des fragrances nouvelles fruitées, boisées, épicées, lourdes, sucrées… De quoi affoler mes sens.

Grenade Français et Anglais
Vestiges de la présence militaire des Français, puis des Anglais.
Grenade, maisons
Une rue de St George’s.
Grenade, Marché de St George's
Au marché de St George’s.

Plus tard, en visitant le jardin potager du Mount Cinnamon Beach & Wellness Resort, ce seront des effluves de citron vert, basilique, menthe, citronnelle et tomates qui raviront mes papilles olfactives. Autant de produits frais cultivés sur place qui serviront d’ingrédients dans le cours de cuisine que l’établissement propose à ses clients.

Dirigé par la Chef Janet, à l’énergie et à la bonne humeur contagieuses, cet atelier nous permet, à mes collègues et moi, de créer une soupe de giraumon et de feuilles d’épinard relevée avec de l’ail, des oignons, du poivre noir, du lait de coco, de la sauce piquante, du sucre, du sel et de la noix de muscade.

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Nous élaborons ensuite un curry-coco de Mahi Mahi avec patates douces, et nous délectons enfin d’un soufflet 100% cacao.

La visite d’une fabrique artisanale de chocolat au Domaine Belmont m’apprend le processus complet de la fabrication du chocolat. De la fève extraite de sa coque, triée, torréfiée, refroidie, traitée et sublimée par différents arômes ou épices pour un chocolat 100% organique, je découvre un travail long et fastidieux dédié au plaisir en bouche.

L’odorat n’est bien entendu pas en reste dans cette fabrique ni dans son magasin.

Grenade, bouffe
Atelier de cuisine avec Chef Janet.
Grenade, chocolat
Créations chocolatées.
Grenade, chocolat
Au Domaine Belmont, qui comprend une fabrique artisanale de chocolat.

Frissons et symphonies

Mon voyage au pays des sens ne serait pas complet sans les plaisirs procurés par le toucher et l’ouïe.

Comment ne pas se laisser aller à la caresse du soleil sur sa peau?

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Ne pas se faire surprendre par les mains délicates d’un singe mona venu chercher à partager une banane?

Et que dire de la brume au-dessus du lac dans le parc national Grand Etang qui s’enveloppe autour de moi alors qu’elle fait disparaître le paysage dans sa vapeur évanescente?

J’aime le contact des embruns d’une cascade qui jaillit dans la jungle, de la pluie chaude qui s’abat sur moi en quelques secondes et de la terre qui file en rigoles sous mes orteils.

Grenade, animaux
Contact avec un singe mona.
Grenade, jungle
Une chute dans la jungle.

Côté symphonie, il y a celle des oiseaux dans la forêt tropicale relayée par celle de minuscules grenouilles, la nuit. Les rythmes créoles qui sortent de l’autoradio de mon guide et qui rebondissent sur le débit de paroles rapide des grenadiens, donnent envie de chanter et de danser.

Les langues sont plurielles et j’entends le chant des mots français conservés aujourd’hui qui s’égarent au détour d’une phrase en anglais prononcée avec un accent antillais.

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Cette nuit, la pluie tombe à nouveau et rebondit sur le toit en étain. J’ouvre la baie vitrée de ma villa à Cocoa Cove Resort et écoute les vagues venir s’échouer plus bas.

Grenade, tu as su éveiller et contenter chacun de mes sens et je t’en remercie.

Auteurs

  • Aurélie Resch

    Chroniqueuse voyages. Écrivaine, journaliste, scénariste. Collabore à diverses revues culturelles. Réalise des documentaires pour des télévisions francophones. Anime des ateliers d’écriture dans les écoles, les salons du livre et les centres culturels.

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  • l-express.ca

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