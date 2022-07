L’Ordre du Canada au militant de la francophonie Guy Matte

La gouverneure générale dévoilait récemment la liste des 85 nouveaux récipiendaires de l’Ordre du Canada. Parmi eux figure le résident d’Ottawa et militant de la francophonie Guy Matte.

Né à Saint-Ubalde au Québec, Guy Matte vit à Ottawa depuis qu’il est jeune adulte. C’est après avoir obtenu une maîtrise en éducation à l’Université d’Ottawa que sa mission de promouvoir le français en Ontario et dans les autres provinces canadiennes a débuté.

Au cours de sa carrière, il a été impliqué dans beaucoup d’activités professionnelles et bénévoles.

Tout passe par l’éducation

Tout a débuté par une carrière d’enseignant dans les années 1970. «J’ai tout de suite compris que si on voulait que quelque chose se passe au niveau de la langue française et de l’éducation en langue française, il fallait que l’éducation soit offerte à tous les francophones.»

«Il fallait aussi que ce soit dans des écoles homogènes [et non bilingues] et dans des conseils scolaires de langue française.»