On ne peut pas encore prouver qu’il y a de la vie sur l’exoplanète K2-18b

C’est cette étape qu’affirment avoir franchie les chercheurs en question, dirigés par l’astrophysicien Nikku Madhusudhan, puisqu’ils avaient déjà publié des observations préliminaires sur cette planète en 2023. Ils parlaient alors de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère et de la «possibilité» de DMS.

Mais comme quoi ce nouveau «signal», plus fort, ne fait pas l’unanimité, au moins trois articles ont d’ores et déjà apporté des bémols.

• Dès le 22 avril, dans une étude prépubliée (ce qui veut dire qu’elle n’a pas été révisée par qui que ce soit), l’astrophysicien Jake Taylor, de l’Université Oxford, avait réanalysé les données et disait n’y voir que du «bruit statistique».

• Dans un autre texte prépublié, le 30 avril, le postdoctorant de l’Université d’État de l’Arizona Luis Welbanks, et ses collègues, ont reproché à Madhusudhan et son équipe de ne pas avoir pris en considération d’autres molécules que le DMS qui pourraient correspondre à cette «biosignature». Madsuhuhan leur a répliqué dans un nouvel article prépublié le 15 mai, où son équipe compare les signatures de 650 molécules pour en conclure que seuls le DMS et deux autres, exclusivement d’origine biologique, correspondent aux données.

• Enfin, une équipe dirigée par l’astronome Rafael Luque, de l’Université de Chicago, a prépublié le 19 mai une analyse des données qui conclut à des signaux suffisamment forts pour le dioxyde de carbone et le méthane, mais pas pour le DMS.