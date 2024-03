Chasseurs d’exoplanètes: prudence et patience svp

Or, une nouvelle analyse des données du JWST suggère que l’abondance de méthane et de dioxyde de carbone pointe plutôt vers une planète qui serait une boule de gaz, et non une planète rocheuse largement recouverte d’un océan.

La raison, lit-on, étant que ces molécules seraient décomposées par un procédé appelé photolyse si elles nageaient dans un monde océanique. Quant au sulfure de diméthyle, il s’agirait d’un «faux signal».

Données très partielles

La nouvelle recherche est en phase de révision pour publication dans la revue Astrophysical Journal Letters. Mais cette recherche est avant tout un rappel du fait que les données que les astronomes réussissent à extraire des observations du JWST, en dépit de la puissance inédite de ce télescope, restent très partielles.

Et cette recherche est aussi un rappel que toute affirmation sur la détection d’une «biosignature» dans l’atmosphère, qui serait attribuable à de la vie, devra faire l’objet de la plus grande prudence, tant qu’elle n’aura pas été confirmée et reconfirmée par d’autres analyses.