Des exoplanètes comme la Terre? Modérez vos transports…

Ce type de détection commence à être à la portée des instruments et, parmi les télescopes lancés dans cette traque, seul James-Webb (JW) sera théoriquement capable d’aller jusqu’à identifier certains des composants de ces atmosphères.

Que contient-elle?

Avoir une atmosphère ne signifie toutefois pas qu’il y a de la vie. À titre d’exemple, une des lunes de Saturne, Titan, est entourée d’une épaisse atmosphère d’azote et de méthane, un mélange inhospitalier.

Y a-t-il de l’eau?

L’eau est l’ingrédient idéal pour rassembler les molécules qui forment les «briques» de la vie. Encore faut-il qu’elle soit à l’état liquide, c’est-à-dire à une température se situant entre 0 et 100 degrés Celsius.

En théorie, une analyse de l’atmosphère — si elle existe — de ces planètes permettrait d’y détecter de la vapeur d’eau, ce qui serait un grand moment pour l’astronomie.

Pour l’instant, on ignore ce qu’il en est pour les deux nouvelles exoplanètes, LHS-475 b et TOI-700e. Elles font partie d’une courte liste de candidates qui feront l’objet d’une attention particulière de JW dans les prochains mois et les prochaines années.