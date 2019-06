Baptisez votre exoplanète

«Notre» planète: deux fois Jupiter

C’est de cette dernière dont vient «d’hériter» le Canada: située à 344 années-lumière, on y a détecté en 2009 une planète faisant un peu plus de deux fois la masse de Jupiter et tournant autour de son étoile en 464 jours.

La planète «française», qui fait deux fois Jupiter, tourne en 227 jours autour de l’étoile HD 8574, située à 146 années-lumière.

Entre juin et novembre

Les campagnes auront lieu entre juin et novembre 2019. Celle des Grecs est déjà lancée, où 1 500 propositions ont été faites pendant la fin de semaine, explique au New York Times l’astronome Eduardo Penteado, du Musée d’astronomie de Rio de Janeiro, responsable du projet à l’UAI.

En 2015, l’UAI avait tenu une campagne similaire, qui avait permis de nommer 31 exoplanètes autour de 19 étoiles.