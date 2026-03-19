Saviez-vous que les carnets de notes des policiers de Toronto comprennent une traduction en français des droits dont vous devez être informés lors d’une arrestation? Nous avons donc le droit d’être arrêtés et détenus en français!

Des services en français sont également disponibles quand on appelle le numéro d’urgence 911.

C’est que pour le Service de police de Toronto, «le français n’est pas la deuxième langue du Canada, mais une langue à part entière», a rappelé l’agente de liaison francophone Tina-Louise Trépanier lors d’un 5 à 7 «On jase avec la police», le 10 mars, organisé par son Comité consultatif francophone co-présidé par Serge Paul.

En plus des policiers, une vingtaine de membres de la communauté y ont participé.

Les initiatives du Comité visent notamment à informer la population, mais aussi faciliter les échanges avec des agents en situation tendue pour éviter une escalade inutile.