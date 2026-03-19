On jase avec la police

Equipe Police Toronto francophone
L'équipe du Comité consultatif francophone de la police de Toronto, lors de l'événement «On jase avec la police» au Musée de la police, dans le quartier général, rue College. À g.: l'agente de liaison communautaire Tina-Louise Trépanier.
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Publié 19/03/2026 par Anna Vigne

Saviez-vous que les carnets de notes des policiers de Toronto comprennent une traduction en français des droits dont vous devez être informés lors d’une arrestation? Nous avons donc le droit d’être arrêtés et détenus en français!

Des services en français sont également disponibles quand on appelle le numéro d’urgence 911.

C’est que pour le Service de police de Toronto, «le français n’est pas la deuxième langue du Canada, mais une langue à part entière», a rappelé l’agente de liaison francophone Tina-Louise Trépanier lors d’un 5 à 7 «On jase avec la police», le 10 mars, organisé par son Comité consultatif francophone co-présidé par Serge Paul.

En plus des policiers, une vingtaine de membres de la communauté y ont participé.

Les initiatives du Comité visent notamment à informer la population, mais aussi faciliter les échanges avec des agents en situation tendue pour éviter une escalade inutile.

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Des présentations dans les écoles et divers événements francophones renforcent également les liens entre la police et de la communauté.

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Au micro: Serge Paul, co-président du Comité consultatif francophone de la police.
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Au Musée de la police de Toronto, adjacent au quartier général, rue College.

Du personnel francophone

Marco Ricciardi, officier de police spécialisé en prévention du crime et relations communautaires, maîtrisant l’anglais, le français et l’italien, témoigne de l’importance d’avoir du personnel francophone.

Actuellement, la police de Toronto compte au moins 600 agents francophones sur environ 7500 employés.

Serge Paul présente la démarche comme double: rendre les agents francophones visibles auprès des Torontois francophones, et rendre la communauté francophone visible aux yeux du Service de police.

En plus de sessions informelles comme celle du 10 mars, le Comité franco de la police participe à différents événement communautaires pour gagner en visibilité. Ce vendredi 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, des membres assisteront au lever du drapeau de l’OIF à l’Hôtel de Ville. Une activité concernant la santé mentale est à venir (la date n’a pas été précisée).

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Serge Paul, co-président du Comité consultatif francophone de la police, sur l’affiche de l’évènement «On jase avec la police», comportant le logo d’Oasis Centre des femmes et celui de la Francophonie internationale.

Oasis centre des femmes, un partenaire clé

Lors de la rencontre «On jase avec la police», des membres d’Oasis centre des femmes ont témoigné de son intégration et sa collaboration avec le Service de police de Toronto.

L’objectif d’Oasis est de réduire et prévenir les violences faites aux femmes et plus généralement les inégalités de genre. «On est là pour montrer la pluralité de nos services et que la police se saisit de ces sujets», précise Lucie Morin, responsable de la communication avec la communauté et de la prévention.

Oasis fournit notamment des services comme l’accompagnement juridique, la recherche de logement, les questions de visa, ou encore l’aide à l’emploi et à l’entrepreneuriat: refaire un CV, préparer un pitch d’entretien, ou lancer une entreprise.

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