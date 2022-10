Occupation du centre-ville: le Service de police d’Ottawa a «erré»

Confusion et frustration

Devant la commission, jeudi, le directeur des opérations pour l’Est de l’Ontario de la PPO, Craig Adams, a constaté que la police d’Ottawa a perdu le contrôle du convoi le 29 janvier, soit deux jours après leur arrivée.

«SPO était dans un état de confusion», on se «criait des ordres les uns aux autres et aux agences partenaires», et on avait «du mal à déterminer son plan opérationnel», a témoigné M. Adams.

Dans un rapport conjoint daté du 10 février à propos de la gestion de cette crise par la police municipale, la PPO et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont fait état de mauvaises communications, d’une réponse non basée sur les renseignements, d’un commandement non qualifié, d’une stratégie réactive, agressive et risquée et d’un manque de communications et de collaboration.

La police montée et la police provinciale parlaient aussi d’un «moral bas», de «frustration» et d’un «épuisement physique et mental menant à de mauvaises décisions».

Mme Ferguson a déclaré être presque entièrement d’accord avec cette évaluation.