Obscuritas: le meurtre d’un arbitre de football suédois mène aux Talibans et à la CIA

Né à Stockholm en 1962, David Lagercrantz est journaliste et écrivain. Il a acquis sa renommée mondiale en imaginant les tomes 4, 5 et 6 de la série à succès Millénium de Stieg Larsson, traduits dans une vingtaine de pays. Obscuritas est le premier tome de sa série policière mettant en scène Rekke et Vargas.

Auteurs Paul-François Sylvestre Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

