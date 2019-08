Qui a tué le Premier ministre suédois Olof Palme?

Olof Palme a été Premier ministre de la Suède du 14 octobre 1969 au 8 octobre 1976, puis du 8 octobre 1982 au 28 février 1986, jour de son assassinat dans les rues de Stockholm.

L’écrivain Stieg Larsson a consacré une partie de sa vie à tenter de résoudre l’énigme de ce meurtre. Ses recherches l’ont poussé à écrire la trilogie Millenium qui s’en inspire et qui s’est vendue à plus de 80 millions d’exemplaires à travers le monde.

Le journaliste Jan Stocklassa a passé huit ans à fouiller les archives de Stieg Larsson, décédé en 2004, et à approfondir le sujet pour finalement publier La folle enquête de Stieg Larsson, sur la trace des assassins d’Olof Palme. Les archives consultées remplissent 250 mètres d’étagères.

Une enquête qui dure depuis 30 ans

L’enquête dure sans interruption depuis plus de trente ans. Quelque 10 225 personnes ont été entendues au moins une fois et plus de 130 personnes ont avoué avoir commis le meurtre.

Jan Stocklassa ne fournit aucune preuve définitive de la culpabilité ni de la complicité de quiconque. Sa contribution est maintenant entre les mains des enquêteurs suédois.