Nouvelle vie pour deux personnages d’Isabelle Hébert

Le mariage: une loterie

À Saint-Barnabé, Josette Senécal ne veut pas devenir une vieille fille. Elle accepte qu’un homme arrogant et manipulateur vienne accrocher son fanal, vienne la courtiser. Josette se demande si le mariage est comme la naissance. Est-ce un coup de chance, est-ce une loterie?

Dans ce village, le monde jase pour des riens. C’est à croire qu’il n’a rien d’autre à faire. Le magasin général demeure le véhicule publicitaire le plus efficace. Et alors que «les gens de la ville allaient à la messe pour paraître, […] ceux de la campagne s’y rendaient pour bien paraître devant Dieu.»

Une femme blessée

La romancière ne cherche pas à échafauder une intrigue susceptible de nous tenir en haleine. Pendant plus de 300 pages, elle s’intéresse plutôt à la psychologie des sœurs Senécal. Leurs remarques, pensées et émotions sont décortiquées et analysées avec minutie.

Ce procédé nous nous fait comprendre à quel point une femme blessée peut devenir réaliste et on ne peut plus prudente. C’est le cas de Toinette. Elle a «l’air d’un oiseau à l’aile brisé».

Diplômée de l’Université de Montréal en littérature et ancienne enseignante de français, Isabelle Hébert est une grande lectrice de romans historiques, particulièrement ceux de Michel David, dont l’action se passe à la campagne.