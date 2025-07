Nouvel outil pour évaluer l’impact du secteur culturel

L’Ontario génère près de la moitié du PIB et de l’emploi du secteur de la culture au Canada. Mais quel est l’impact économique du secteur culturel dans votre municipalité?

Dans votre région, combien de personnes sont directement employées par le secteur des arts et de la culture? Comment connaître le retour sur investissement du financement public des arts dans votre communauté?

Jusqu’à tout récemment, il était impossible de répondre à ces questions, car les données de Statistique Canada sur le sujet sont uniquement à l’échelle nationale et provinciale. Or, un nouveau modèle économique régional vient d’être développé par le cabinet de recherche Nordicity pour mesurer l’impact du secteur de la culture selon les régions et municipalités.

Les arts allument l’Ontario

Grâce à l’appui du Conseil des arts de l’Ontario (CAO), Nordicity a conçu le modèle Les arts allument l’Ontario. Il permet aux responsables politiques et aux décisionnaires de disposer de données solides et exploitables qui seront mises à jour chaque année.

On sait que le PIB de la culture pour l’ensemble de la province se chiffre à 26 milliards $, et que les emplois culturels en Ontario totalisent plus de 270 000. Pour vous donner une idée, il y avait en 2022 plus d’emplois dans le secteur de la culture que dans l’ensemble des secteurs forestier, minier, automobile et des biens immobiliers.

Toronto, centre de l’économie culturelle

Avec 3 millions de résidents et une population active de 1,3 million de personnes, Toronto demeure le centre de l’économie culturelle ontarienne. Le rapport de Nordicity permet de déterminer que le PIB de la culture dans la Ville Reine s’élève à 11,3 milliards $ et qu’on y compte plus de 100 200 emplois culturels.