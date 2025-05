Le financement fédéral des arts et de la culture demeure incertain

Dans ses dernières prévisions budgétaires, le gouvernement fédéral prévoyait serrer la vis aux arts, à la culture et à l’apprentissage de l’histoire au Canada. Maintenant qu’un nouveau gouvernement se met en place et que l’identité canadienne est sous les feux des projecteurs, une révision pourrait avoir lieu.

Le Conseil des arts du Canada, la Société du Centre national des arts (CNA), le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien de l’histoire, entre autres, sont censés voir leurs dépenses diminuer au cours des prochaines années.

Patrimoine canadien, le ministère responsable, projette une baisse générale des financements accordés à ces entités. Deux raisons principales sont identifiées par le ministère dans une réponse par courriel : la fin des fonds d’urgence et temporaires liés à la pandémie de covid et le resserrement du budget général annoncé en 2023.

Le programme Cadre du marché culturel, qui doit favoriser «la création de contenu culturel canadien diversifié prisé ici et à l’étranger et l’accès à ce contenu», par exemple, devrait voir son financement coupé de moitié entre 2019 et 2027.

Des projections revues à la baisse

Pour l’enveloppe Créativité, arts et culture, Ottawa projette une diminution des dépenses de 100 millions $ entre 2019 et 2027. Le Fonds du livre du Canada, le Fonds de la musique du Canada et le Fonds des médias du Canada figurent parmi les programmes financés par cette enveloppe.