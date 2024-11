Renouvellement d’une entente pour favoriser la culture francophone

«On voit l’impact de l’entente quand on constate qu’on nous donne de plus en plus la place dans la programmation ou la couverture des évènements culturels, on se fait interviewer, on est écoutés, soutenus.»

Un nouveau cadre législatif

L’entente a été renouvelée dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028, qui prévoit 4,1 milliards de dollars pour appuyer le développement des communautés de langues officielles minoritaires.

Elle s’inscrit également dans le sillon du nouveau cadre législatif de la Loi sur les langues officielles, modernisée en 2023, qui définit les arts et la culture comme des piliers fondamentaux à l’épanouissement des communautés francophones au pays. Des piliers que le gouvernement a maintenant le devoir d’appuyer par des mesures positives concrètes.

La FCCF espère que ce contexte permettra, entre autres, d’établir prochainement un meilleur portrait du travail déjà effectué dans le domaine. «Nous nous sommes entendus sur l’importance des données pour documenter les progrès qu’on a réalisés ces 20 dernières années et mieux comprendre les besoins», précise Nancy Juneau.

Aucun financement n’est rattaché directement à la nouvelle mouture. «Le financement arrive aux organismes par d’autres entremises. […] En ce qui concerne les organismes d’Art et Culture, ce financement vient directement de Patrimoine Canada et il y a toujours des enveloppes auxquelles les organismes peuvent avoir accès via des demandes ponctuelles à mon bureau», a expliqué le ministre.