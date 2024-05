Nouveaux arrivants et déclaration d’impôt: le casse-tête canadien

Alors que la saison des déclarations d’impôt est encore ouverte pour les travailleurs autonomes, une partie non négligeable des nouveaux arrivants ont omis de le faire ou l’ont mal fait, se privant ainsi de crédits d’impôt et/ou de prestations ô combien importantes pour ce nouveau départ dans la vie.

Et pour cause, l’exercice est totalement inédit pour la plupart d’entre eux, et la communication pas toujours au rendez-vous du côté de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Crédit d’impôt, prestations Trillium, TPS/TVH, remise canadienne sur le carbone… autant de dénominations qui sont entendues pour la première fois par la plupart des nouveaux arrivants lorsqu’ils s’attaquent à leur première déclaration de revenus sur le sol canadien.

Consultants bénévoles

«La majorité des nouveaux arrivants ne connaissent rien s’agissant du régime d’imposition au Canada», constate Hicham Jbara, comptable, consultant en finances et bénévole au sein du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI).

Ce programme, initié par l’ARC, permet aux personnes à faibles revenus et aux nouveaux immigrants de bénéficier d’un accompagnement gratuit dans la production de leur déclaration d’impôt.