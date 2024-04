Déclaration de revenus: plusieurs Canadiens se privent de remboursements

Il existe aussi des disparités entre provinces. Si le taux de non-déclaration est faible au Québec et au Canada atlantique, il reste très élevé en Ontario.

Antoine Genest-Grégoire avance qu’une partie de l’explication réside dans le profil démographique de ces régions : «Les aînés sont ceux qui déclarent le plus, or la population du Québec et de l’Atlantique est plus vieillissante qu’ailleurs.»

Selon Statistique Canada, environ 17% des personnes gagnant moins de 20 000 $ et quelque 15% des 18 à 24 ans n’ont pas produit de déclaration en 2020.

«Les non déclarants sont majoritairement des jeunes encore aux études et des individus dans des situations de logement ou de santé précaires, qui ne travaillent pas ou peu», appuie Antoine Genest-Grégoire.

Les immigrants récemment arrivés sur le sol canadien, y compris les étudiants étrangers, ont également tendance à se tenir éloignés du système fiscal et à disparaître des radars de l’ARC.