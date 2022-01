Investigation et séduction: une victime québécoise à la Nouvelle-Orléans

Le lieutenant de la Louisiana State Police, l’envoyée de la Sûreté du Québec et le spécialiste en entomologie se sentent souvent coincés dans un vaudeville du genre funeste.

Recettes de cuisine de la Nouvelle-Orléans

Comme l’enquêtrice Léane Cohen vient du Nord (le Canada), la romancière a la merveilleuse idée de l’appeler «L’espionne qui venait du froid» en référence au célèbre roman de John le Carré.

Julie Rivard farci aussi son récit de mets succulents de la Nouvelle-Orléans. Comme ces huîtres Rockefeller et le célèbre gombo servis dans le réputé restaurant Galatoire. «Le tout arrosé de brouilly pour madame et de chablis pour monsieur.»

Un suspense féminin

Le style saccadé et corsé, d’une part, puis sombre et mélancolique, d’autre part, illustre comment Gary Wilcox, Léane Cohen et Henrik Hansen, solides physiquement et en pleine possession de leurs moyens, peuvent devenir atterrés et démunis.

Ce genre de double regard m’a fait tourner les pages allègrement.

Enseignante et rédactrice à ses heures, Julie Rivard fait souffler un petit vent de fraîcheur sur le polar québécois en offrant un suspense féminin, savant mélange d’investigation et de séduction.