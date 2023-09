Nous ingérons une carte de crédit en plastique par semaine

Ce que confirme Johnny Gasperi, directeur de recherche au laboratoire Eau et Environnement de l’Université Gustave-Eiffel à Nantes, en France. «Certains procédés chimiques, physiques et biologiques permettent de dégrader le plastique, mais leur effet est minime. Donc évidemment on est en train de constituer des stocks très importants de débris plastiques, un héritage qui va demeurer pour le futur.»

De plus, nous produisons toujours plus de plastiques année après année, comme en témoigne une étude commandée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La production annuelle a plus que doublé depuis le début du siècle, passant de 234 millions de tonnes en 2000 à 460 millions de tonnes en 2019 à l’échelle planétaire.

Une action concertée

De plus, il serait futile, selon le chercheur, de tenter des opérations de nettoyage pour retirer les microplastiques présents dans l’environnement. «Par exemple, une fois qu’il rejoint une rivière, le microplastique se mélange à toute sorte d’autres éléments comme les minéraux. Retirer l’un sans retirer l’autre serait presque impossible.»

Aussi, s’il est possible de placer des systèmes de filtration pour capter ces particules, notamment à la sortie des machines à laver, ceux-ci resteraient très coûteux et auraient une efficacité mitigée, ajoute Karen Wirsig.

Resserrer les règles qui encadrent les producteurs de plastique représenterait une avenue plus intéressante selon elle, car leurs usines demeurent une des premières sources d’émissions.