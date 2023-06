Plastique: les alternatives au bisphénol A ne sont pas plus sécuritaires

Avec la réglementation qui restreint l’utilisation du bisphénol A (BPA) pour produire du plastique transparent, l’industrie se tourne vers de nouvelles substances pour le remplacer. Mais que sait-on des risques de ces substituts?

On retrouve le BPA ou polycarbonate (PC), entre autres, dans des bouteilles d’eau, d’anciens types de biberons, des contenants pour la conservation des aliments, etc. On le retrouve aussi dans les résines recouvrant l’intérieur des boîtes de conserve.

Cette substance est également utilisée comme développeur couleur dans les papiers thermiques (reçus de caisse ou autocollants pour étiqueter les aliments), ce qui lui a valu de réapparaître récemment dans l’actualité.

En 2019, des chercheurs chinois ont mesuré sa présence ou celle d’alternatives dans 201 produits du papier.

Diminuer l’exposition au BPA

Au Canada, le BPA est considéré depuis 2008 comme une substance constituant un danger pour la santé humaine. Il peut en effet causer des perturbations hormonales et affecter le développement et la reproduction.