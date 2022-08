La pollution par les plastiques nuit aux écosystèmes de la baie Georgienne

L’organisme installe ces filtres dans 300 maisons à Collingwood, à Wasaga Beach et à Blue Mountain et étudiera l’impact des filtres dans la communauté. Selon Mme Morrison, il est important de capturer autant de microfibres que possible au domicile.

«L’usine de traitement des eaux peut capturer jusqu’à 99% des microfibres, mais celles-ci sont emprisonnées dans la boue de l’effluent, qui est ensuite répandue sur les champs agricoles.» Les microfibres peuvent ensuite se rendre jusqu’aux cours d’eau.

Changer ses habitudes

Ashley Morrison encourage le public à se sensibiliser, à donner une nouvelle vie à ses vieux vêtements, et à prendre part à l’action politique.

Elle préconise notamment l’écriture d’une lettre d’appui à son député provincial afin d’appuyer l’approbation du projet de loi 102, qui fera en sorte que «toutes les laveuses vendues seront obligées d’avoir un filtre de microfibres installé dans la machine».

Sean Mullin encourage les gens à réduire la quantité de plastique à usage unique dont ils se servent. «Si on utilise moins comme consommateur, on aidera à détourner une grande partie des microplastiques des cours d’eau.»

C’est certain que les plastiques sont une partie de notre vie quotidienne. Pourtant, Sean Mullin espère que «notre situation s’améliorera et qu’avec l’éducation du public et la modification des comportements on pourra limiter la quantité de plastique dont on se sert chaque jour».