Des huîtres aux nanoplastiques bientôt au menu

L’écotoxicologue environnemental juge cette étude bien réalisée avec un design expérimental intéressant.

Le double choix — nanoplastiques et arsenic — était logique. La combinaison des deux ne peut qu’être dommageable pour des organismes filtrants.

Polystyrène, polypropylène, stalates…

«Alors, pourquoi s’arrêter à l’expression des gènes? On aimerait savoir si cela produit de plus grands dommages et confirmer l’effet.

Une autre réserve serait le choix d’un plastique utilisé, le PSL (les nanoparticules de polystyrène carboxylé de latex) qui pourrait encore changer la réponse», ajoute encore M Gagné.

Polystyrène, polypropylène, stalates issus des bouteilles d’eau… De nombreux plastiques se retrouvent sous la forme de nanoparticules dans les fleuves et océans. Difficile encore d’évaluer quels sont les plus nocifs pour les organismes vivants… et pour l’humain qui les consommera.