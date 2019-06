100 millions de tonnes de plastique dans les océans

Et environ 3 milliards de personnes au monde dépendent des produits de la mer comme principale source de protéines.

Chine et Indonésie



Une équipe de chercheurs américano-australienne, menée par Jenna Jambeck de l’Université de Georgia, a analysé les déchets plastiques dans les océans et a découvert que la Chine et l’Indonésie étaient responsables de plus d’un tiers des débris plastiques dans l’océan.

Des chercheurs du centre de recherche environnementale Helmholtz, en Allemagne, ont également découvert que 90% du plastique entrant dans l’océan provenait de 10 fleuves, y compris le Yangzi Jiang, l’Indus et le Gange en Asie, le Nil et le Niger en Afrique.

Ces fleuves ont tous deux choses en commun: des populations denses, atteignant les centaines de millions d’habitants, sur leurs rives; et de mauvaises politiques de gestion des déchets.

Nos déchets exportés

Il serait aisé de dire que la pollution plastique est un problème asiatique et africain. En vérité, c’est un problème d’envergure globale. L’exportation de déchets à l’étranger est une pratique commune dans le monde entier, ce qui contribue à la pollution plastique des océans.