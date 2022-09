Plastique: on ne mange pas «une carte de crédit par semaine»!

Les chercheurs reconnaissent donc que leurs analyses sont perfectibles, mais suggèrent que la réalité se situerait près de 0,7 g par semaine… pas 5 g.

Un problème de santé publique

Au-delà de ces incertitudes, on peut malgré tout affirmer que les microplastiques représentent un enjeu de santé publique.

Depuis les années 1950, ces morceaux de plastique microscopiques (définis comme étant ceux de 5 mm et moins) aux formes et aux couleurs variées, se retrouvent partout dans l’environnement… Vraiment partout, depuis l’Atlantique jusqu’à l’Arctique en passant par les chaînes de montagnes des Alpes et des Pyrénées.

On en a trouvé dans une fosse sous-marine, à 11 000 mètres de profondeur, ainsi qu’à 8440 mètres d’altitude, au sommet de l’Everest.

Dégradation de nos produits

Les sources de tous ces microplastiques sont nombreuses. Ils proviennent en grande partie de la fragmentation et de la dégradation d’une foule de produits de notre quotidien: poussière des pneus, engins de pêche, emballages de nourriture et de boissons, sacs en plastique, brosses à dents, mégots de cigarettes, etc.