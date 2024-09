Notre système solaire a croisé un nuage interstellaire

Il y a 2 ou 3 millions d’années, notre système solaire serait entré en collision avec un nuage de gaz et de poussières flottant entre les étoiles. Pas une «collision» aussi brutale qu’une rencontre avec une météorite, mais sans doute suffisante pour perturber la bulle qui entoure le Soleil et ses planètes.

On appelle cette bulle l’héliosphère: s’étendant possiblement jusqu’à trois fois la distance entre le Soleil et Pluton — la planète la plus lointaine — cette bulle représente la zone d’influence de notre Soleil.

Bulle protectrice

Au-delà de sa «frontière», les rayons cosmiques émanant du reste de la galaxie reprennent le dessus sur les radiations émanant du Soleil (le «vent solaire»). L’héliosphère serait donc en même temps une protection contre les radiations cosmiques, certaines beaucoup plus puissantes que ce qui émane de notre Soleil.

Les scientifiques en savent toutefois très peu sur les interactions entre l’héliosphère et le «monde extérieur». Les seules données directes sont celles des sondes Voyager 1 et 2 qui, depuis les années 2010, sont arrivées dans la région de cette «ultime frontière» de notre système solaire.

Isotopes venus de l’extérieur

En revanche, il existe des données indirectes, et c’est ce que rappelle une équipe de chercheurs dans une étude parue dans la revue Nature Astronomy.

Tout d’abord, il y a longtemps que l’on a détecté, un peu partout sur la Terre et même sur la Lune, une quantité anormalement élevée de certains isotopes de fer et de plutonium (soit des atomes qui possèdent un nombre différent de neutrons des autres atomes de fer et de plutonium).